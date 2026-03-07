🔴 Beşiktaş – Galatasaray canlı izle! Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve muhtemel ilk 11’leri araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor. Dolmabahçe’de oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ilk 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Derbi mücadelesi televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Beşiktaş Park Stadyumu’nda yapılacak.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olatian, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

