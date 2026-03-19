🔴 Beşiktaş – Kasımpaşa canlı izle! Beşiktaş – Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ilk 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele aynı zamanda beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Tüpraş Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk