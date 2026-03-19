🔴 Beşiktaş – Kasımpaşa canlı izle! Beşiktaş – Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Taraftarlar karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve ilk 11’leri araştırıyor.

Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ilk 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin yayın hakları beIN Sports platformunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele aynı zamanda beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Tüpraş Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk

Kolu kırılan Osimhen Nijerya yolcusu: Operasyon kararı o tarihe kaldıKolu kırılan Osimhen Nijerya yolcusu: Operasyon kararı o tarihe kaldıSpor
beşiktaş kasımpaşa maç izle canlı izle
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Nasrullah geliştirilmiş Kadir füzesi devrede
ABD’ye ait F-35 uçağı İran'dan açılan ateşle vuruldu
Bakan Güler'den savaş gündemine ilişkin açıklamalar
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
'İran sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?'
"Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir"
Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?
Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler 20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Milyonların hayali başka bahara kaldı Milyonların hayali başka bahara kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!