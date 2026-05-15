🔴 Beşiktaş - Rizespor canlı izle! Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Ligi 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Beşiktaş, sezonun son maçında Karadeniz deplasmanında sahaya çıkıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN İLK 11’İ

Beşiktaş mücadeleye şu ilk 11 ile çıkacak:

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa.

KADIN HAKEM TARİHE GEÇECEK

Karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Asen Albayrak, Süper Lig’de dört büyüklerden birinin maçını yöneten ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçecek.

Hakemin yardımcıları Anıl Usta, Murat Şener ve Burak Demirkıran olacak.

RİZESPOR EVİNDE FORMDA

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sahasında son 5 maçını kazandı.

Karadeniz ekibi bu süreçte Kocaelispor, Antalyaspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor’u mağlup etti.

SON 10 MAÇTA TEK YENİLGİ

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

ORKUN KÖKÇÜ REKOR PEŞİNDE

Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol atması halinde kariyerindeki lig gol rekorunu kıracak.

Bu sezon Süper Lig’de 8 gol atan milli futbolcu, Feyenoord dönemindeki en golcü lig sezonu sayısını yakalamış durumda.

EKSİKLER

Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz, Felix Uduokhai, Oh ve Rashica forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor’nda ise sakatlığı bulunan Zeqiri kadroda yer almadı.