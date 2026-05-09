🔴 Beşiktaş – Trabzonspor canlı izle! Beşiktaş – Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da kritik puan hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11’lerini araştırıyor.
Süper Lig’de haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Trabzonspor (Muhtemel): Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi futbolseverler şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Süper Lig’in kritik mücadelesi şifreli yayın yapan beIN Sports 2 kanalında ekranlara gelecek.
Ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen Beşiktaş, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor ise kazanması ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi halinde ikincilik yarışını son haftaya taşımayı amaçlıyor.