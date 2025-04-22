Bir dizi daha ekrana veda ediyor: Yıldızlarla dolu yapım 32. bölümde final yapacak

Show TV’nin iddialı yapımlarından biri olarak sezona güçlü bir giriş yapan Deha, son haftalarda yaşadığı oyuncu kayıplarıyla gündemden düşmüyor. Özellikle Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu’nun beklenmedik vedası, dizinin fanları arasında büyük yankı uyandırmıştı. Onu, Karga karakteriyle dikkat çeken Taner Rumeli’nin ayrılığı izledi.

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen son bölümlerde izleyici sayısında ciddi bir azalma yaşandığı gözlendi. Reytinglerdeki düşüşle birlikte, kanal yönetiminin ve yapımcı firmanın bir süredir alternatif senaryolar üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 32. bölümde final yapmasına karar verildi. Bu kararın son dakika bir değişiklik olmaması halinde kesinleştiği belirtiliyor.