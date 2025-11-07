Bugün Müge Anlı’da neler oluyor? 7 Kasım Müge Anlı canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye’nin en çok konuşulan gündüz kuşağı programları arasında yer alıyor.

Kayıp dosyalarının çözüldüğü, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve yıllardır birbirini arayan ailelerin kavuştuğu program, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bugün yayınlanacak 7 Kasım 2025 tarihli bölümle birlikte Müge Anlı ekibi, yine çarpıcı gelişmeleri ve dikkat çeken olayları ele alacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her sabah saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Her bölümde bir olayın perde arkası ortaya çıkarılırken, kimi zaman kayıp kişilerin bulunması, kimi zaman da cinayet dosyalarının çözülmesi ekranlara yansıyor.

Program, araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın moderatörlüğünde, hukukçular, kriminologlar ve adli tıp uzmanlarının desteğiyle yürütülüyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 7 Kasım 2025 Cuma tarihli canlı yayınına, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.