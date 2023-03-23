"Bütün terör örgütleri demokrasiye sığınır
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.
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