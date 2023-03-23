"Bütün terör örgütleri demokrasiye sığınır

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses İşin Aslı'nda Kıvanç Özdal'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Gürses Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, HDP'nin adaylık açıklamasını değerlendirdi.

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Doğu Perinçek Türk Milletiyle buluştu Perinçek neden aday olduğunu açıkladı Çıkış Yolu - 7 Mart 2023 Çıkış Yolu - 28 Şubat 2023
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