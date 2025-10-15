CANLI | Eşref Rüya 18. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full tek parça izle
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın 18. bölümü izleyicilerle buluşuyor...
Çiğdem, kayıtları yok etmeyi başarır ancak bu cesur hareket, Eşref’in bir kez daha hapse girme riskini artırır. Savcı Selma, olaylardaki tutarsızlıkları fark eder ve Eşref’le ilgili şüpheleri derinleşir.
Eşref’in oyununa gelen Kadir, elindeki gücü ve itibarını korumak için yeni bir strateji geliştirir. Bu kez oyunun kurallarını kendisi belirlemeye kararlıdır.
Nisan ile Eşref’in aralarındaki bağ hiç olmadığı kadar güçlenir. Ancak bu yakınlaşma, çevresindekilerin dikkatinden kaçmaz.
Dinçer, Nisan’ı Eşref’ten uzaklaştırmak için planlarını ileri taşır. Karanlık bir oyun başlamak üzeredir.
Hıdır’ın desteğini alan Eşref, kendisiyle uğraşan gizemli ismin izini sürmeye başlar. 18. bölüm, Eşref’in geçmişle yüzleşeceği kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.
