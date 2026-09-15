CANLI İZLE: A.B.İ. 20. Bölüm
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı ATV imzalı dizi A.B.İ., 20. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
OGM Pictures yapımı, Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizide Doğan Hancıoğlu'nun hikâyesi yeni bir eşiğe taşınıyor.
Yeni bölüm bugün saat 20.00'da atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirmişti. Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlamıştı. Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıktı: Leyla.
Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşmıştı. Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecekti.
Yeni bölümde Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorunda kalıyor. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlıyor.
Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçiyor. Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçiyor.
Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi oluyor. Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecek.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
A.B.İ.'nin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Mustafa Üstündağ, Toprak Sağlam, Saadet Işıl Aksoy, Tuğçe Açıkgöz, Mert Demirci, Hilmi Özçelik, Ali Mert Yavuzcan, Çağdaş Çelik, Baran Ayhan, Oğulcan İnan, Suat Karauşta ve Damla Çolak yer alıyor.