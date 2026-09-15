CANLI İZLE: A.B.İ. 20. Bölüm

Yeni bölümde Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorunda kalıyor. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlıyor.