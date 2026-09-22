CANLI İZLE: A.B.İ. 21. Bölüm
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı ATV imzalı dizi A.B.İ., 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
OGM Pictures yapımı, Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizide Doğan Hancıoğlu'nun hikâyesi yeni bir eşiğe taşınıyor.
Yeni bölüm bugün saat 20.00'da atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
A.B.İ.'nin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Mustafa Üstündağ, Toprak Sağlam, Saadet Işıl Aksoy, Tuğçe Açıkgöz, Mert Demirci, Hilmi Özçelik, Ali Mert Yavuzcan, Çağdaş Çelik, Baran Ayhan, Oğulcan İnan, Suat Karauşta ve Damla Çolak yer alıyor.
Dizinin geride kalan bölümünde Saruhan'ın Leyla'ya yaptığı evlilik teklifi, genç kadını hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakmıştı. Operasyonunu sürdürebilmek için tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yakınlaşırken diğer yandan Doğan'a duyduğu hisleri gizlemek zorunda kalmıştı.
Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, olayın arkasında başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklenmedik şekilde Sinan'ın eline geçmişti. Herkesten uzakta "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini bulan Doğan ise kardeşini korumak için sessizce harekete geçmişti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde limanda yaşanan meydan okuma Saruhan'ın öfkesini daha da büyütecek. Gizemli düşmanını ortaya çıkarmak isteyen Saruhan, bunun için tehlikeli bir plan devreye sokuyor. Adnan'la gerçekleştireceği kritik sevkiyatı bir tuzağa çeviren Saruhan, bu kez karşısındaki adamın elinden kaçamayacağından emin. Ne var ki Doğan'ın da bu hamleye karşı hazırladığı sürprizler var.
Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden yattığına inanan Doğan, gerçeği öğrenmekten vazgeçmiyor. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi gün yüzüne çıkarıyor. Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya geliyor. Doğan gerçeğe yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşka: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından olabildiğince uzak tutmak.
Ferman'ın kendisine kurduğu tuzağın hesabını sormak isteyen Sinan, Saruhan'ın karşısına dikiliyor. Hancıoğullarının kaybettiklerini geri almaya kararlı olan Sinan'ın Saruhan'ın işlerinin peşine düşmesi, hiç beklenmedik bir kapıyı aralayacak. Bu arada Melek de ailesiyle arasındaki mesafeyi ilk kez azaltacak bir adım atıyor.
Saruhan'ın sevkiyat için hazırladığı ölümcül oyun harekete geçtiğinde Leyla, Doğan'ı korumak için kurduğu planın yeterli olmadığını fark edecek. Bir tarafta Saruhan'ın tuzağı, diğer tarafta Doğan'ın karşı hamlesi işlerken "kim kimi avlayacak" sorusu giderek büyüyor. Doğan ve Saruhan arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşınırken, Adnan'ın kendisini güvenceye almak için yaptığı gizli hazırlık, Leyla ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir tehlikenin içine çekecek.