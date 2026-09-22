CANLI İZLE: A.B.İ. 21. Bölüm

Saruhan'ın sevkiyat için hazırladığı ölümcül oyun harekete geçtiğinde Leyla, Doğan'ı korumak için kurduğu planın yeterli olmadığını fark edecek. Bir tarafta Saruhan'ın tuzağı, diğer tarafta Doğan'ın karşı hamlesi işlerken "kim kimi avlayacak" sorusu giderek büyüyor. Doğan ve Saruhan arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşınırken, Adnan'ın kendisini güvenceye almak için yaptığı gizli hazırlık, Leyla ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir tehlikenin içine çekecek.