CANLI İZLE: A.B.İ. 22. Bölüm
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı ATV imzalı dizi A.B.İ., 22. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
OGM Pictures yapımı, Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizide Doğan Hancıoğlu'nun hikâyesi yeni bir eşiğe taşınıyor.
Yeni bölüm bugün saat 20.00'da atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
A.B.İ.'nin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Mustafa Üstündağ, Toprak Sağlam, Saadet Işıl Aksoy, Tuğçe Açıkgöz, Mert Demirci, Hilmi Özçelik, Ali Mert Yavuzcan, Çağdaş Çelik, Baran Ayhan, Oğulcan İnan, Suat Karauşta ve Damla Çolak yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.
Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır.
Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar.
Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır.
Doğan'ın "Murat" kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması Leyla'nın kıskançlığını körüklerken, Doğan bir yandan Leyla'yı Saruhan'a bağlayan sırrın peşine düşer, diğer yandan Saruhan'ın büyük sevkiyatını bozmak için tehlikeli bir oyun kurar.