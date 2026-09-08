CANLI İZLE: A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? Son bölümde ne oldu?
A.B.İ. dizisinin 19. bölümünün yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu?
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan A.B.İ, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşamı izleyici karşısına çıkacak.
A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Çağla’nın ölümü, herkesin hayatında büyük bir kırılmaya neden oldu. Bu gelişmenin ardından Doğan, geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girdi. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, dengeleri tamamen değiştirecek tehlikeli bir plan hazırladı.
Melek ise hayatını sarsacak gerçekle yüzleşti. Yıllardır ailesi hakkında bildiklerinin doğru olmadığını öğrenen Melek, ailesinin aslında büyük bir yalan üzerine kurulduğunu fark etti.
Mahinur, aynı anda hem kardeşinin acısıyla hem de yıllardır ayrı kaldığı kızına kavuşmanın ağırlığıyla mücadele etti. Ortaya çıkan sırlar aile içindeki bağları da giderek zayıflattı ve herkes kendi yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kaldı.
A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Herkes Doğan’ın öldüğünü düşünürken, aradan geçen sekiz ayın ardından ortaya çıkacak gerçek tüm dengeleri yeniden değiştirecek. Hayatta olduğu ortaya çıkan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları’na ait her şeyin Saruhan’ın kontrolüne geçtiğini öğrenecek.
Doğan, yaşadığını gizleyerek kendi planını kurmaya başlayacak. Ancak bu süreçte geçmişinden hiç beklemediği biri yeniden karşısına çıkacak: Leyla.
Yıllar sonra yeniden karşılaşan Doğan ve Leyla, bir yandan yarım kalan duygularıyla yüzleşirken diğer yandan birbirlerinden sakladıkları sırlarla karşı karşıya gelecek. Bu sırada Saruhan da büyük planında kritik bir aşamaya ulaşacak.
Doğan, intikamını almak için Saruhan’ın en yakınlarına yaklaşırken Saruhan’ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz, üçü arasındaki dengeleri altüst edecek.
A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 8 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.