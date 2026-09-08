CANLI İZLE: A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? Son bölümde ne oldu?

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çağla’nın ölümü, herkesin hayatında büyük bir kırılmaya neden oldu. Bu gelişmenin ardından Doğan, geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girdi. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, dengeleri tamamen değiştirecek tehlikeli bir plan hazırladı.