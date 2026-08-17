CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 10. Bölüm

İzleyicinin yakın takibinde yer almayı başaran Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 10. Bölüm
Yayınlanma:

Altı Üstü İstanbul dizisinin, yeni bölüm izle aramaları izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dramatik hikâyesi ve İstanbul temasıyla dikkat çeken yeni yapım, izleyicilerin yakın takibinde bulunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar. Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.

Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL CANLI İZLE

BİM’de büyük indirim başladı! İşte 18 Ağustos aktüel ürünler kataloğuBİM’de büyük indirim başladı! İşte 18 Ağustos aktüel ürünler kataloğuMarket
Bakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları dondurulduBakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları dondurulduGündem
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
"Cinayeti çözeriz" diyerek vatandaşı kandırdılar!
Türker Ertürk tutuklandı
818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları donduruldu
Tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı!
İran'dan ABD'ye çok sert '60 gün' resti!
36 suç kayıtlı çete lideri dahil 13 tutuklama!
Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı!
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
BİM’de büyük indirim başladı! İşte 18 Ağustos aktüel ürünler kataloğu BİM’de büyük indirim başladı! İşte 18 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı
Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?