CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm

Hasan, Emir'in kendisi için verdiği mücadeleyi artık taşıyamayacak kadar yorulurken, Emir onu yalnız bırakmamaya kararlıdır. Ancak herkesin kendi hayatında çözmeye çalıştığı meseleler, onları bir kez daha aynı yerde buluşturacaktır. Ve her şeyin nihayet yoluna girdiği düşünülen anda, Emir ve arkadaşlarının Hasan için hazırladığı sürpriz, gecenin seyrini bir anda değiştirir. Çocukların birlikte olduğu o an, hiç kimsenin beklemediği büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmalarıyla son bulur.