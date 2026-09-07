CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm

Öte yandan Alina, Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmak için çabalarken bu kez karşısına çıkacak olan engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark edecek.

Naz ve Melek için hayatta kalma süresi tükenirken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğini arkalarına alarak harekete geçecek. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, her iki kardeşin de kaderini çizecek.