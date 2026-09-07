CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm
Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul dizisinin yayın tarihi ve yeni bölüm detayları netleşti. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu projenin merakla beklenen 13. bölümü, 7 Eylül tarihinde izleyicilerle buluşacak.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Dizinin son bölümünde Hasan için organize edilen gece, ani bir silahlı saldırı sonucunda kabusa dönüştü. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış süreci, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşı haline geldi.
Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina Sado'yu hayatta tutmak için çaba sarf etti. Emir ise arkadaşlarına ulaşabilmek adına geri dönüşü olmayan bir yola girdi.
Aynı süreçte Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşanan olayların ardındaki asıl gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin merkezinde buldu. Tüm bu kaos ortamının içerisinde mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği mutlu gün gelip çattı.
Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın beklenmedik itirafı kutlamanın ortasına düştü. Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı mekanda yeni tehlikeler baş gösterdi. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna geldi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunun ortaya çıkması, Emir ve Fahriye cephesinde büyük bir yıkıma yol açacak. Fahriye ve Soner, Naz'ın hayatını kurtarabilmek amacıyla Melek'e yıllardır sakladıkları büyük gerçeği anlatma kararı alırken, Sezen ile aralarındaki çatışmalar büyüyecek. Fahriye'nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Emir ise kendisinden saklanan önemli bir sırrı gün yüzüne çıkaracak.
Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek, kendisini bekleyen asıl tehlikeden habersiz bir şekilde hareket etmeye devam edecek. Uzay, bir taraftan Melek'i kontrol altında tutmaya çabalarken, diğer taraftan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli bir kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalacak. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i adım adım tehlikenin içine sürükleyecek.
Öte yandan Alina, Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmak için çabalarken bu kez karşısına çıkacak olan engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark edecek.
Naz ve Melek için hayatta kalma süresi tükenirken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğini arkalarına alarak harekete geçecek. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, her iki kardeşin de kaderini çizecek.