CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm
Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Kenar mahallede yaşayan Emir ile arkadaşlarının hayat mücadelesini konu alan Altı Üstü İstanbul, izleyiciyle pazartesi günleri saat 20.00'de atv ekranlarında buluşuyor.
Dizide hayallerinin peşinden koşan gençler, güç, para ve ihanetle yüzleşiyor; attıkları her adım hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştiren kararlara dönüşüyor. Dostlukların sınandığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikâye, İstanbul'un karmaşık sokaklarında geçiyor.
Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar oturuyor. Başrollerde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor. Kadroda ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da rol alıyor. Dizinin başkarakteri Emir'i ise Rahimcan Kapkap canlandırıyor.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Geçen bölümde Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmış, bu haber Emir ile Fahriye'yi derinden sarsmıştı. Naz'ı kurtarmak isteyen Fahriye ve Soner, yıllardır sakladıkları gerçeği Melek'e anlatmaya karar verirken Sezen'le aralarındaki çatışma da büyümüştü. Fahriye'den şüphelenmeye başlayan Emir ise kendisinden gizlenen bir sırrı öğrenmişti.
Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşan Melek, kendisini bekleyen tehlikeden habersiz kalmıştı. Uzay ise bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken, diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalmıştı. Sezen ve Galip'in attığı adımlar, Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürüklemişti.
Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise karşısına çıkan engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark etmişti. Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin desteğiyle harekete geçmişti. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin kaderini de belirleyecek bir noktaya gelmişti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin 14. bölümünde Melek, ciğerini vermeyi kabul ederek hayatını güvenceye alacak. Ancak bu gelişmenin ardından Hikmet'in mahalleye dönüşü, Fahriye için büyük bir tehlikeye, Emir için ise yeni bir mücadelenin başlangıcına dönüşecek.
Melek'in Naz'a yerleşmesiyle birlikte Fahriye zor anlar yaşayacak. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Naz ise Emir'den yardım isteyecek.
Mahallede yaşanan gelişmeler de bölümün odağında olacak. Sado'nun başından geçenler yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek; Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında yer alırken, Tarık da beklenmedik şekilde karşısına çıkan tehdide sessiz kalmayacak.
Uzay cephesinde ise gizemli mesajlarla başlayan kâbus giderek büyüyecek. Takımdaki herkesi hedef alan yeni tehdit, Uzay'ı hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştıracak.
Uzay en zor gecelerinden birini yaşarken, Melek ve Emir'in öğrendiği gerçek karşısında atacakları adımlar Fahriye'nin kaderini belirleyecek.