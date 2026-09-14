CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşan Melek, kendisini bekleyen tehlikeden habersiz kalmıştı. Uzay ise bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken, diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalmıştı. Sezen ve Galip'in attığı adımlar, Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürüklemişti.