CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm
Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Kenar mahallede yaşayan Emir ile arkadaşlarının hayat mücadelesini konu alan Altı Üstü İstanbul, izleyiciyle pazartesi günleri saat 20.00'de atv ekranlarında buluşuyor.
Dizide hayallerinin peşinden koşan gençler, güç, para ve ihanetle yüzleşiyor; attıkları her adım hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştiren kararlara dönüşüyor. Dostlukların sınandığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikâye, İstanbul'un karmaşık sokaklarında geçiyor.
Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar oturuyor. Başrollerde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor. Kadroda ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da rol alıyor. Dizinin başkarakteri Emir'i ise Rahimcan Kapkap canlandırıyor.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Melek, ciğerini vermeyi kabul ederek hayatını güvence altına almıştı. Hikmet’in gelişi ise Fahriye için büyük bir tehlikenin, Emir için de yeni bir mücadelenin başlangıcı olmuştu.
Melek’in Naz’ın yanına yerleşmesi, Fahriye’nin zor anlar yaşamasına yol açmıştı. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Naz, gerçeğe ulaşabilmek için Emir’den yardım istemişti.
Mahallede Sado’nun başına gelenler, yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşlemişti. Emir ve arkadaşları Sado’nun yanında yer alırken Tarık da beklenmedik biçimde karşısına çıkan tehdide sessiz kalmamıştı.
Uzay’ın yaşadığı kâbus ise gizemli mesajlarla başlamış ve giderek büyümüştü. Takımdaki herkesin hedef alındığı yeni tehdit, Uzay’ı daha önce hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırmıştı.
Uzay hayatının en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir önemli bir gerçeği öğrenmişti. İkilinin bu gerçeğin ardından vereceği kararların Fahriye’nin kaderini belirleyeceği anlaşılmıştı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek, öğrendiği gerçekle birlikte kendisinden çalınan hayatın hesabını sormak için harekete geçer. Naz ise hayatta olduğunu kısa süre önce öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan hâlâ habersizdir.
Emir, Naz’ı annesine kavuşturabilmek için öncelikle Fahriye’nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilir. Gerçeği Naz’a anlatabilmek amacıyla dikkatli bir plan yürütürken Melek’in beklenmeyen hamlesi, olayları planlanandan daha erken başlatır.
Ziyankar, Hikmet’in baskını karşısında hazırlıksız yakalanır. Fahriye’yi korumaya karar veren mahalleli ise sonu ölüm olsa bile geri adım atmamaya kararlıdır.
Baskın sırasında gelen sürpriz desteklerle mücadeleyi kazandıklarını düşünürler. Ancak Hikmet açısından asıl savaş henüz başlamamıştır.
Emir ve Uzay, babalarının günahlarının kendi hayatlarına yüklediği bedelden habersiz şekilde trajik bir sona doğru ilerler. Yaşanacakların ardından geriye geçmişe ait karanlık sırlar kalacaktır.