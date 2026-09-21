CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm

Mahallede Sado’nun başına gelenler, yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşlemişti. Emir ve arkadaşları Sado’nun yanında yer alırken Tarık da beklenmedik biçimde karşısına çıkan tehdide sessiz kalmamıştı.

Uzay’ın yaşadığı kâbus ise gizemli mesajlarla başlamış ve giderek büyümüştü. Takımdaki herkesin hedef alındığı yeni tehdit, Uzay’ı daha önce hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırmıştı.

Uzay hayatının en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir önemli bir gerçeği öğrenmişti. İkilinin bu gerçeğin ardından vereceği kararların Fahriye’nin kaderini belirleyeceği anlaşılmıştı.