CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul 4. bölüm: Ne zaman yayınlanacak? Dizinin konusu, oyuncuları ve yeni bölüm detayları

Altı Üstü İstanbul dizisinin merakla beklenen 4. bölümü, 6 Temmuz tarihinde izleyiciyle buluşacak. Kaza, sırlar ve yüzleşmeler etrafında şekillenen yeni bölüm, karakterlerin kaderini belirleyecek kritik gelişmelere sahne olacak.

Yeni haftada, karakterler Uzay ve Emir arasındaki gerilim korkunç bir kazayla sonuçlanıyor. Ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen ikili için zamanla yarış başlarken, hayatını kaybedeceğini düşünen Uzay elindeki flaş belleği Emir'e teslim ediyor. Bu zorunlu devir teslim, Emir'i hiç beklemediği ağır bir kararın tam ortasında bırakıyor. Flaş belleğin içinde Bahtiyar ile ilgili tüm dengeleri sarsabilecek büyüklükte gerçekler bulunuyor. Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek artarken, kaçmaktan başka çaresi kalmayan Uzay'ın durumu ve ifşa olacak yeni sırlar, Ziyankâr mahallesindeki herkesin hayatını geri dönülmez biçimde etkileyecek. Aynı süreçte Melek'in yapacağı itiraflar, karakterlerin bugüne kadar inandığı gerçekleri tamamen yıkacak büyük bir sırrın kapısını aralıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL CANLI İZLE

Dizinin temel hikayesi, İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halinde ve yoksullukla mücadele eden mahallesi Ziyankâr'da geçiyor. Ailesine ve kardeş bildiği arkadaşlarına daha iyi bir yaşam sunmayı hedefleyen Emir, bu hayale ulaşmak için yıllardır peşinden koştuğu futbola tutunuyor. Emir ve arkadaşları için oynanacak final maçı, sıradan bir kupa mücadelesinden ziyade hayatlarını değiştirebilecek son fırsat niteliği taşıyor.

Maçtan önce rakiplerini tanımak amacıyla İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzüne adım atan gençler, burada sert bir ilk karşılaşma yaşıyor. Naz, Melek, Uzay ve Emir'in yollarının kesişmesi, aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençleri, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yol ayrımına getiriyor. Kahkahaların ve umut dolu hayallerin yaşandığı mahallede meydana gelen sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini bozuyor. Yaşananlar Emir'e, sevdiklerini korumanın sadece hayal kurmaktan çok daha zor bir eylem olduğunu; bazı maçların sahada değil, bizzat hayatta kazanıldığını öğretiyor.

YILDIZ İSİMLER AYNI KADRODA BULUŞTU

Geniş bir oyuncu ekibine sahip olan Altı Üstü İstanbul'da başrolleri Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap paylaşıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda bu isimlere ek olarak Öykü Gürman, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner kamera karşısına geçiyor.