CANLI İZLE: Anne Yarısı 1. Bölüm

Ali'nin kızını almak amacıyla İzmir'e geldiğini öğrenen Zeynep, önce onu kaçırmaya kalkışıyor; ancak Ali buna fırsat vermiyor. Ali, kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya'ya dönmeyi başarıyor ve bu şekilde ilk raundu kazanmış oluyor. Ancak hesaba katamadığı bir gerçek var: Zeynep ile Ege arasındaki bağ, ikisinin birbirine olan düşkünlüğü kadar güçlü ve sarsılmaz.