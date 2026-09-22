CANLI İZLE: Anne Yarısı 1. Bölüm
Sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından aynı çocuğun etrafında yeniden karşı karşıya gelen Ali ve Zeynep'in hikâyesini anlatan "Anne Yarısı", ilk bölümüyle ekrana geliyor.
Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği "Anne Yarısı", bir çocuğun etrafında yeniden bir araya gelen iki farklı hayatın hikâyesini konu alıyor.
Sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından Ege'yi kendi evladı gibi büyüten Zeynep'in kurduğu düzen, Ali'nin hayatına geri dönmesiyle birlikte sarsılıyor.
Dizinin senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor. Kadroda başrol oyuncularının yanı sıra Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da yer alıyor.
Ege'den vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Zeynep, elinde valiziyle konağın kapısına geliyor ve Ali'yle ailesinin karşısına çıkıyor. Zeynep'in bu beklenmedik hamlesi, iki karakter arasındaki gerilimi bir kat daha artırırken, Ege'nin geleceği de bu gerilimin gölgesinde merak konusu haline geliyor.
Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklaması sonucu sekiz yıl boyunca bir Alman hapishanesinde yatan Ali, tahliye olduğu gün çocuğunun hayatta olduğunu öğreniyor. Bu haberin ardından tek hedefi kızını bulmak ve kaybettiği yılların acısını telafi etmek oluyor.
Öte yandan ablasının ölümünün ardından yeni doğan yeğenine sahip çıkan Zeynep, bebeğe Ege adını veriyor ve onu hayatının merkezine yerleştiriyor. Annesini kaybeden, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz evladı gibi büyütüyor.
Ali'nin kızını almak amacıyla İzmir'e geldiğini öğrenen Zeynep, önce onu kaçırmaya kalkışıyor; ancak Ali buna fırsat vermiyor. Ali, kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya'ya dönmeyi başarıyor ve bu şekilde ilk raundu kazanmış oluyor. Ancak hesaba katamadığı bir gerçek var: Zeynep ile Ege arasındaki bağ, ikisinin birbirine olan düşkünlüğü kadar güçlü ve sarsılmaz.