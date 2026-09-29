CANLI İZLE: Anne Yarısı 2. Bölüm
Sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından aynı çocuğun etrafında yeniden karşı karşıya gelen Ali ve Zeynep'in hikâyesini anlatan "Anne Yarısı"yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği "Anne Yarısı", bir çocuğun etrafında yeniden bir araya gelen iki farklı hayatın hikâyesini konu alıyor.
Sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından Ege'yi kendi evladı gibi büyüten Zeynep'in kurduğu düzen, Ali'nin hayatına geri dönmesiyle birlikte sarsılıyor.
Dizinin senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor. Kadroda başrol oyuncularının yanı sıra Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da yer alıyor.
Ege'den vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Zeynep, elinde valiziyle konağın kapısına geliyor ve Ali'yle ailesinin karşısına çıkıyor. Zeynep'in bu beklenmedik hamlesi, iki karakter arasındaki gerilimi bir kat daha artırırken, Ege'nin geleceği de bu gerilimin gölgesinde merak konusu haline geliyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeğeninden uzak kalamayacağını anlayan Zeynep, Kapadokya’ya gelmiş ve Ege’ye yakın olmak için Kadir’in teklif ettiği öğretmenlik işini kabul ederek yan konağa yerleşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm Altay’lar bu işten hiç hoşnut olmasa da yapabilecekleri bir şey yoktur.
Zeynep’in yan konağa yerleştiğinden haberi olmayan Ege ise babasının konağından kaçarak Zezesini bulmak için yollara düşmüştür. Uzun aramalar sonucu Ege’yi bularak babasına teslim eden ise Kadir olacaktır. Ege, Zeynep yanında diye çok mutludur ancak hayat Zeynep için çok da kolay geçmemektedir.
Ali ve ailesi tarafından zorbalanmakta, şehri terk etmesi için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Ancak Zeynep’in Ege’yi bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Ablası ve eniştesinin de yanlarına gelmesi işi iyice içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyecektir. Kadir’in yön vermesiyle Ali’nin evini basan alacaklılar büyük bir kaosa neden olacaktır.