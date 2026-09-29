CANLI İZLE: Anne Yarısı 2. Bölüm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeğeninden uzak kalamayacağını anlayan Zeynep, Kapadokya’ya gelmiş ve Ege’ye yakın olmak için Kadir’in teklif ettiği öğretmenlik işini kabul ederek yan konağa yerleşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm Altay’lar bu işten hiç hoşnut olmasa da yapabilecekleri bir şey yoktur.