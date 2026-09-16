CANLI İZLE: Aşk ve Taht 2. Bölüm

DİZİNİN KONUSU NE?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetine uğrayan Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçiriyor. Onu hayata bağlayan iki büyük düş var: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı. Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılıyor. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba durmaktadır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişiyor: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık kendisidir.