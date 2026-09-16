CANLI İZLE: Aşk ve Taht 2. Bölüm
ATV'nin yeni dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, dev oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla ilgi çekmeye devam ediyor.
ATV ekranlarının yeni dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, konusu ve dev oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı dönemini ve taht kavgalarını konu alan dizi, çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetine uğrayan Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçiriyor. Onu hayata bağlayan iki büyük düş var: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı. Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılıyor. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba durmaktadır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişiyor: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık kendisidir.
Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırıyor. Kalonoros Prensesi Destina için ise bu haber bambaşka bir anlam taşımaktadır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gidecektir.
Konya'da Alaeddin'in gelişiyle birlikte eski hesaplar yeniden gündeme gelecek. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaeddin'in zindana düşmesinde payı bulunan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.
Alaeddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaeddin Keykubat. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaeddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir; tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik.
Alaeddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlıyor. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecek. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.
KADRODA KİMLER VAR?
Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon) ve Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.
DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul Beykoz'da bulunan Riva Bozdağ Film Platoları'nda özel olarak hazırlanan devasa saray ve şehir setlerinde gerçekleştiriliyor. Hikaye akışına bağlı olarak Selçuklu mimarisini ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla Konya Sarayı, Alanya surları ve Akdeniz limanlarını temsil eden özel dış çekim mekanları da kullanılıyor.
2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelecek. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışacaktır.
Konya Sarayı'nda ise dengeler değişiyor. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okuma niteliği taşımaktadır. Alaeddin'in saraya Destina'yla dönmesi ise gerilimi daha da artıracak. Saraya esir olarak giren Destina'yla Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olacaktır.
Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yeni bir hamleye hazırlanmaktadır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek mi, bu merak konusudur.
Kalonoros'ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas'ı yeniden göreve çağırıyor. Arakel'in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin'le yüzleşmek üzere Konya Sarayı'na gelecektir. Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros'un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanmaktadır.
Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef bulunuyor. Melike'nin aşkı, Destina'nın kimliği ve Celaleddin'in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır.