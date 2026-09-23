CANLI İZLE: Aşk ve Taht 3. Bölüm
ATV'nin dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, dev oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla ilgi çekmeye devam ediyor.
ATV ekranlarının dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, konusu ve dev oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı dönemini ve taht kavgalarını konu alan dizi, çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetine uğrayan Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçiriyor. Onu hayata bağlayan iki büyük düş var: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı. Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılıyor. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba durmaktadır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişiyor: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık kendisidir.
Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırıyor. Kalonoros Prensesi Destina için ise bu haber bambaşka bir anlam taşımaktadır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gidecektir.
Konya'da Alaeddin'in gelişiyle birlikte eski hesaplar yeniden gündeme gelecek. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaeddin'in zindana düşmesinde payı bulunan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.
Alaeddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaeddin Keykubat. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaeddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir; tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik.
Alaeddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlıyor. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecek. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.
KADRODA KİMLER VAR?
Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon) ve Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.
DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul Beykoz'da bulunan Riva Bozdağ Film Platoları'nda özel olarak hazırlanan devasa saray ve şehir setlerinde gerçekleştiriliyor. Hikaye akışına bağlı olarak Selçuklu mimarisini ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla Konya Sarayı, Alanya surları ve Akdeniz limanlarını temsil eden özel dış çekim mekanları da kullanılıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir.
Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?
Tüm Oğuz boylarını sancak altına toplamaya karar veren Sultan Alaeddin, ordusuna önderlik edecek ismi belirliyor. Aklındaki yiğidi soran devlet erkanına Sultan Alaeddin'in verdiği yanıt, yeni bölümde kurulacak büyük ittifakın ve başlayacak destanın müjdesini veriyor. Kılıçların çekildiği, kaderlerin yeniden yazıldığı büyük mücadelede artık gözler Kayı Beyi Ertuğrul Bey'de.
Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?