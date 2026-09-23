CANLI İZLE: Aşk ve Taht 3. Bölüm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir.

Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?