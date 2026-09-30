CANLI İZLE: Aşk ve Taht 4. Bölüm
ATV'nin dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, dev oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla ilgi çekmeye devam ediyor.
ATV ekranlarının dönemsel tarihi dizisi Aşk ve Taht, konusu ve dev oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı dönemini ve taht kavgalarını konu alan dizi, çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon) ve Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.
DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul Beykoz'da bulunan Riva Bozdağ Film Platoları'nda özel olarak hazırlanan devasa saray ve şehir setlerinde gerçekleştiriliyor. Hikaye akışına bağlı olarak Selçuklu mimarisini ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla Konya Sarayı, Alanya surları ve Akdeniz limanlarını temsil eden özel dış çekim mekanları da kullanılıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar.
Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir. Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir.
Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir? Destina yolun sonuna mı gelmiştir?
Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?