CANLI İZLE: Başkalarının Hayatı 1. Bölüm

Ekranlara "Başkalarının Hayatı" ile dönen Mehmet Aslantuğ, dizide iş dünyasında başarılı bir isim olan ve köklü bir aileden gelen Fikret Özkaran karakterini canlandırıyor. Karakterin, Doğa Bayram'ın canlandırdığı kızı Neslihan'a olan düşkünlüğü de dizide öne çıkan unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.