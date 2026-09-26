CANLI İZLE: Başkalarının Hayatı 1. Bölüm
Ay Yapım imzalı "Başkalarının Hayatı", Mehmet Aslantuğ ve Sezin Akbaşoğulları'nın başrollerini paylaştığı kadrosuyla bu akşam Star ekranlarında yayınlanıyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği dizinin ilk bölümü, 26 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşuyor.
Dizi, başkalarının hayatına özenen Hülya karakteriyle açılıyor. Hülya'nın dahil olmak istediği güçlü ve ihtişamlı dünyaya dair ilk ipuçları bu bölümde veriliyor. Karakterin üniversitede yeni tanıştığı arkadaşı Neslihan'a sahip çıkması ise dikkat çeken sahnelerden biri olarak öne çıkıyor.
Yan masadaki bir grup kızın Neslihan'ın arkasından konuştuğuna tanık olan Hülya, bu duruma kendi yöntemleriyle karşılık veriyor. Kızların yanından geçerken "yanlışlıkla" sıcak kahveyi kızlardan birinin üzerine döken Hülya, bu hareketiyle Neslihan'ı da şaşkınlığa uğratıyor.
Ekranlara "Başkalarının Hayatı" ile dönen Mehmet Aslantuğ, dizide iş dünyasında başarılı bir isim olan ve köklü bir aileden gelen Fikret Özkaran karakterini canlandırıyor. Karakterin, Doğa Bayram'ın canlandırdığı kızı Neslihan'a olan düşkünlüğü de dizide öne çıkan unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.
OYUNCU KADROSU
"Başkalarının Hayatı"nın merakla beklenen kadrosunda Mehmet Aslantuğ ve Sezin Akbaşoğulları'nın yanı sıra Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç ve Erkan Bektaş yer alıyor.