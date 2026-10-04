CANLI İZLE: Çirkin Final Bölümü: Çirkin neden final yapıyor?
Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin, 11. bölümle sona eriyor. Dizinin son bölümü bugün saat 20.00'de ekrana gelecek.
Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolünde yer aldığı Çirkin'in 11. bölümde final yapacağı kesinleşti.
Dizi hakkında izleyicilerin en çok sorduğu sorular "Çirkin final mi yapıyor?", "Çirkin neden final yapıyor?" ve "Çirkin bitti mi?" oldu. Final kararının ardından izleyiciler, dizinin neden sonlandırıldığını araştırmaya başladı.
Final kararında belirleyici olan etken reyting sonuçları oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, ilk sezonunda başarılı bir grafik yakalamıştı. Eylül ayında ikinci sezonuyla yeniden ekrana dönen yapım ise beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Reytinglerin düşmesi üzerine kanal yönetimi projeyi bitirme kararı aldı.
SON BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Çirkin'in 11. ve final bölümü, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Dizi 29 Mart 2026'da ilk bölümüyle yayın hayatına başlamıştı ve ekran macerasını kısa sürede tamamlamış olacak.
ÇİRKİN DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR?
Dizi, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem'in hayatını ve yıllar sonra çocukluğundan beri sevdiği Kadir'le yeniden kesişen yollarını konu alıyor. Final bölümünde de hikâyenin merkezinde Kadir ve Meryem yer alacak.
DİZİNİN OYUNCU KADROSU
Çirkin'de Çağlar Ertuğrul, Kadir Tunalı karakterini; Derya Pınar Ak ise Meryem Tunalı karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Baran Bölükbaşı ve Olgun Toker gibi isimler bulunuyor. Dizinin yapımcısı 25 Film.