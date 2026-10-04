CANLI İZLE: Daha 17 19. Bölüm

Aras’tan gelecek haberi endişeyle bekleyen Leyla ve Deniz, korku içinde birbirlerine tutundu. Hakan ise olayların giderek kontrolünden çıktığını fark ederek yeni bir hamle yapması gerektiğini anladı.

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz Serhat’ın öldüğü geceye ilişkin gerçekleri ortaya çıkarabilecek izlerin peşine düştü.

Ancak Aras’ın hem kendisinden hem de ailesinden sakladıklarını öğrenmek isteyen Teoman da boş durmadı. Aras’a bir oyun hazırlayan Teoman’ın hamlesi, iki kardeşi geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden karşı karşıya getirdi.