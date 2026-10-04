CANLI İZLE: Daha 17 19. Bölüm
Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.
Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Aras’ın kardeşini geçmişin karanlığından çıkarmak için verdiği mücadele devam ederken yeni bölümde Teoman ve Deniz cephesinde yaşanacak gelişmeler hikâyenin seyrini değiştirecek.
DAHA 17 OYUNCULARI KİMLER?
Daha 17’nin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.
DAHA 17 ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Daha 17’nin önceki bölümünde kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verdi. Teoman ise Aras’ı hayatta tutabilmek için büyük çaba gösterdi.
Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, yaşadıkları bütün çatışmalara rağmen kendisini bir kez daha hissettirdi.
Aras’tan gelecek haberi endişeyle bekleyen Leyla ve Deniz, korku içinde birbirlerine tutundu. Hakan ise olayların giderek kontrolünden çıktığını fark ederek yeni bir hamle yapması gerektiğini anladı.
Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz Serhat’ın öldüğü geceye ilişkin gerçekleri ortaya çıkarabilecek izlerin peşine düştü.
Ancak Aras’ın hem kendisinden hem de ailesinden sakladıklarını öğrenmek isteyen Teoman da boş durmadı. Aras’a bir oyun hazırlayan Teoman’ın hamlesi, iki kardeşi geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden karşı karşıya getirdi.
DAHA 17 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Daha 17’nin yeni bölümünde Aras’ın kardeşini kurtarma mücadelesi sürerken ilişkilerde dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak.
Leyla, doğum gününde Aras’ın kardeşini bulmasını diler. Ancak Akkaya ailesinin çevresindeki gerilim giderek büyür.
Teoman’ın geçmişe dair bazı şeyleri hatırlamasından korkan Şebnem, Hakan’ın söyledikleri üzerine kontrolünü kaybeder. Nuray’ın Şebnem’i bu halde görmesiyle gerilim daha da tırmanır. Şebnem eline aldığı bıçağı Nuray’ın boğazına dayar.
Deniz ise uzun süredir içinde tuttuğu duygularını daha fazla saklayamaz. Teoman’a karşı hissettiklerini ağlayarak Aras’a itiraf eder.
Aras, kardeşini içinde bulunduğu karanlıktan çıkarabilmek için büyük çaba harcarken Teoman’dan beklemediği bir karşılık alır. Teoman, Aras’ın yardım teklifine onu dolaba kapatarak yanıt verir.
Öte yandan Abi’nin aldığı kararı öğrenen Hakan öfkelenir ve masada tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar.
Yeni bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Teoman ile Deniz arasında yaşanır. Teoman, hiç beklenmedik bir anda Deniz’in karşısına çıkarak ona evlenme teklif eder.