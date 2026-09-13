CANLI İZLE: Daha 17, Daha 17 bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı belli oldu!
Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'de haftalardır merak edilen büyük sır sonunda ortaya çıkıyor. Aras, kardeşi Teoman'ın kimliğini öğrenirken iki kardeşin karşı karşıya gelip gelmeyeceği yeni bölümün en büyük merak konusu haline geliyor.
Pastel Film imzalı dizide dengeleri değiştirecek gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte hikâyede yeni bir dönem başlıyor. Aras'ın kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesi, hem yaşananları hem de karakterler arasındaki ilişkileri tamamen değiştirecek.
Yeni bölüm tanıtımında Aras'ın yaşadığı büyük yıkım dikkat çekiyor. Bir yerde alıkonulan ve çaresiz bırakılan Aras, kardeşinden yıllarca ayrı kalmasının acısını yaşıyor.
Teoman'ın izini süren Aras, sonunda kardeşine ulaşacak gibi görünüyor. Kapının önünde Aras'ın, hemen arkasında ise Teoman'ın görülmesi, "İki kardeş yıllar sonra nihayet yüzleşecek mi?" sorusunu gündeme getiriyor.
Aras'ın kardeşine kavuşup kavuşamayacağı ve Teoman'ın geçmişine ilişkin gerçeklerin nasıl ortaya çıkacağı yeni bölümde yanıt bulacak.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Daha 17'nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Aras'ın kardeşi Teoman ile karşılaşıp karşılaşmayacağı ve Hakan'ın bu buluşmayı engelleyip engelleyemeyeceği, bölümün en çok merak edilen gelişmeleri arasında yer alıyor.