CANLI İZLE: Doğanın Kanunu 5. yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Star TV'nin yaz sezonunda başlayan yapımı Doğanın Kanunu, bu akşam 5. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Doğanın Kanunu 5. yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümünde hikaye farklı bir yön kazanıyor. Çiftlikte kalma kararı alan Doğa, çevresindekilere kendini kanıtlamak için harekete geçecek. Sahip olduğu tüm ayrıcalıklardan vazgeçen karakter, çiftlikteki en zorlu işlerde görev almaya başlayacak. Yaman ise Doğa'nın aldığı bu karardaki ciddiyeti sınamayı sürdürecek. İkili arasındaki bu rekabet zaman zaman gerilimin artmasına neden olurken, yaşanacak beklenmedik olaylar ilişkilerinde yeni kırılma noktaları oluşturacak. Ayrıca kasabada meydana gelecek sürpriz gelişmeler de hikayede ön plana çıkacak.

BU AKŞAM 5. BÖLÜMÜYLE YAYINDA OLACAK

İzleyicilerin merakla araştırdığı yayın tarihi konusunda kanalın güncel yayın planında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Dizi, her hafta olduğu gibi yine çarşamba akşamı saat 20.00'de 5. bölümüyle televizyon ekranlarında yer alacak.

DOĞANIN KANUNU CANLI İZLE

Doğa ile Yaman'ın çekişmesini merkeze alan projenin oyuncu kadrosunda birçok isim performans sergiliyor. Dizinin ekibinde Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.

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