CANLI İZLE: Evlilik Güzeldir 3. Bölüm
Evlilik Güzeldir’in yeni bölümünde Yasemin ile Sinan’ın üç yıllık ilişkisi büyük bir kırılma yaşayacak, Emine’den kalan broşun çalınması ise mahallede yeni bir koşuşturma başlatacak. Dizi, pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.
Evlilik Güzeldir, yeni bölümüyle pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aileler arasında yaşanan gelişmeler, Yasemin ile Sinan’ın üç yıldır devam eden ilişkisinde büyük bir kırılmaya yol açacak. Aycan ve Ant, Sinan’ı Yasemin’den uzaklaştırabilmek için Melek’ten yardım isteyecek.
Sinan’ın yapacağı beklenmedik hamle ise Yasemin’in bugüne kadar aldığı bütün kararları yeniden sorgulamasına neden olacak.
Zeynep’in, Murat döndükten sonra evlenmeye karar verdiğini öğrenen Murat, mahalleden ayrılma kararından vazgeçecek. Neriman ise Emine’den kalan broşu geri vermek amacıyla konağa gelecek.
Ancak Neriman’ın çantasının çalınması, yeni bir koşuşturmayı başlatacak. Mesut için büyük bir manevi değer taşıyan broşu bulmak isteyen Murat, Servet ve Ali Rıza birlikte harekete geçecek.
Nergis, yaşananların ardından Sezai hakkında şikâyetçi olmaktan son anda vazgeçecek. Sezai ise Nergis’in haberi olmadan onun şiirlerini bestelemeye devam edecek.
Üniversitedeki ortak projeleri için buluşan Bahar ile Diyar, daha ilk günden birbirleriyle atışmayı sürdürecek. İkilinin arasındaki tatlı rekabet, zamanla birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak.
Sahte sevgililikleri giderek farklı bir boyuta taşınan Aslı ile Can, reklam çekimi için yeniden bir araya gelecek. Birlikte geçirdikleri zaman arttıkça ikili arasındaki yakınlık da ilerleyecek.
Mesut ile Can’ın adliye koridorunda evlilik ve boşanma konusunda yaşayacağı sert tartışma ise yeni bir gerilimin önünü açacak.
Zeynep’in kendisini hâlâ seviyor olabileceğini öğrenen Murat, mahalleden gitmekten vazgeçecek. Ardından atacağı yeni adım, mahalledeki dengeleri değiştirecek.
Murat’ın Mesut Baba’dan isteyeceği şey, başta Mesut olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek.
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Evlilik Güzeldir, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar ile birbirinden farklı karakterlere sahip beş bekâr kızının hikâyesini anlatıyor.
İstanbul’un köklü semtlerinden birinde yaşayan Mesut, ailesine, geleneklerine ve değerlerine bağlı bir baba olarak kızlarının mutlu birer yuva kurmasını istiyor. Evlilik hazırlıkları, aile içindeki ilişkiler ve günlük hayatın içinden gelişmelerle ilerleyen hikâye, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.