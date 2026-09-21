CANLI İZLE: Evlilik Güzeldir 3. Bölüm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aileler arasında yaşanan gelişmeler, Yasemin ile Sinan’ın üç yıldır devam eden ilişkisinde büyük bir kırılmaya yol açacak. Aycan ve Ant, Sinan’ı Yasemin’den uzaklaştırabilmek için Melek’ten yardım isteyecek.