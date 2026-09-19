CANLI İZLE: Güller ve Günahlar

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer’in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, yıllardır gizlediği büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır… Kader.