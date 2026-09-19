CANLI İZLE: Güller ve Günahlar

NGM Medya imzalı "Güller ve Günahlar", yeni bölümüyle bu cumartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarına geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer’in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, yıllardır gizlediği büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır… Kader.

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CANLI İZLE: Güller ve Günahlar - Resim: 2

Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat’ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak’ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Geçtiğimiz bölümde yaşanan kazadan Zeynep ve Sonay yaralanmadan kurtulmuştu. Yeni bölümde ikili, Serhat ve Kader'i bulmak amacıyla harekete geçiyor. Ancak ulaştıkları noktada karşılaştıkları manzara, özellikle Zeynep açısından yıkıcı bir etki yaratacak.

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CANLI İZLE: Güller ve Günahlar - Resim: 4

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Cihan, Azra'yı bebeğini kullanarak tehdit ediyor ve onu son derece zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor.

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Güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen İlkim'e bir türlü ulaşılamıyor. Bu durum Serhat'ı iyice çileden çıkarıyor ve onu doğrudan Yusuf Tecer'in karşısına götürüyor.

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İki ismin arasında yaşanacak karşılıklı restleşmenin, bugüne kadar saklı kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkarıp çıkarmayacağı ise bölümün merakla beklenen sorularından biri olarak öne çıkıyor.

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CANLI İZLE: Güller ve Günahlar - Resim: 7

GÜLLER VE GÜNAHLAR CANLI İZLE

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