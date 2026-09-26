CANLI İZLE: Güller ve Günahlar 35. Bölüm

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bir önceki bölümde Zeynep ve Sonay, geçirdikleri kazadan yaralanmadan kurtulmuştu. Serhat ve Kader'i bulmak için harekete geçtiklerinde gördükleri manzara Zeynep için yıkıcı olmuştu. Cihan ise Azra'yı bebeğiyle tehdit ederek onu zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakmıştı. Güvenlik önlemleri artırılmasına rağmen İlkim'e ulaşılamaması Serhat'ı çileden çıkarmış ve Serhat, Yusuf Tecer'in karşısına çıkmıştı. Karşılıklı restleşmelerin saklı gerçekleri açığa çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu olmuştu.