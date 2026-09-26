CANLI İZLE: Güller ve Günahlar 35. Bölüm
Kanal D'nin merakla izlenen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor!
Güller ve Günahlar, her hafta saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam da aynı saatte izleyiciyle buluşacak.
Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Kanal D'nin resmi internet sitesi kanald.com.tr üzerinden diziyi canlı olarak takip edebilir.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI
Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Nur Bengi, Mina Akdin, Yade Arayıcı
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Bir önceki bölümde Zeynep ve Sonay, geçirdikleri kazadan yaralanmadan kurtulmuştu. Serhat ve Kader'i bulmak için harekete geçtiklerinde gördükleri manzara Zeynep için yıkıcı olmuştu. Cihan ise Azra'yı bebeğiyle tehdit ederek onu zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakmıştı. Güvenlik önlemleri artırılmasına rağmen İlkim'e ulaşılamaması Serhat'ı çileden çıkarmış ve Serhat, Yusuf Tecer'in karşısına çıkmıştı. Karşılıklı restleşmelerin saklı gerçekleri açığa çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu olmuştu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kader'in babasının Serhat olduğunu öğrenen Berrak, bu gerçeğin ardından bazı değişimlere yol açıyor. Berrak'ın atacağı adımlar, Serhat ve Zeynep'in hayatını yeniden alt üst edebilir.
Yusuf Tecer, Serhat'ı karanlık işlerinin başına geçirmek için onu sıkıştırmaya devam ediyor. Serhat'ın bu baskı karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
Ne yapsa babasının gözüne giremeyen Cihan, bu kez öfkesini Azra'dan çıkarıyor. Azra'ya uyguladığı psikolojik şiddetin dozunu artıran Cihan'ın bu tavrı, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırıyor.
Yaşadığı tüm acıların sorumlusu olarak Yusuf Tecer'i gören Zeynep, sonunda onun karşısına dikiliyor. Bu büyük yüzleşmenin sonuçları, dizinin akışını değiştirebilir.