CANLI İZLE: Güneşin Doğduğu Yer 1. Bölüm

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyeti de ifade ediyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan karakter, sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla tanınıyor. Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı da Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında sayılıyor.