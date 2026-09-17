CANLI İZLE: Güneşin Doğduğu Yer 1. Bölüm
atv'nin yeni sezon projesi "Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
atv ekranlarının yeni sezondaki iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer", bu akşam yayınlanacak ilk bölümle başlıyor.
Dizinin yapımcılığını TİMSBİ Productions üstlenirken, projenin başında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar bulunuyor. Senaryo Yıldız Tunç imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor.
KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?
Dizinin oyuncu kadrosu da geniş bir isim listesinden oluşuyor. Kenan karakterini Burak Özçivit canlandırırken, Celadet rolünde Sibel Taşçıoğlu, Ceyhun rolünde Görkem Sevindik yer alıyor. Kadroda ayrıca Leyla karakteriyle Beyza Gümülcine, Hanzade karakteriyle Hilal Anay, İhsan karakteriyle Muharrem Türkseven bulunuyor.
Gül'ü Bahar Süer, Munise'yi Nazlıcan Demir, Suzi'yi Çağıl Aydıner canlandırıyor. Zeki karakterinde İlker Yavuz Aksakal, Medet karakterinde Kenan Civiniz, Ahsen karakterinde ise Sahra Gümüş yer alıyor.
Kadronun geri kalanında Cezmi rolünde Meriç Özkaya, Şennur rolünde Gamze Bayraktaroğlu, Hikmet rolünde Alper Kut, Havva rolünde Ezgi Bektaş bulunuyor. Alev karakterini Yeliz Doğramacılar, Devran karakterini Devrim Yakut üstlenirken, Heybet Dede karakterine ise Ali Erkazan hayat veriyor.
BURAK ÖZÇİVİT KİMİ CANLANDIRIYOR?
Burak Özçivit dizide, Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanlar'ın ikinci oğlu Kenan Kozan'ı canlandırıyor. İyi eğitimli, zeki, güçlü duruşu ve kendine güveniyle dikkat çeken Kenan, ailesinin en önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.
Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyeti de ifade ediyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan karakter, sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla tanınıyor. Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı da Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında sayılıyor.
Kenan'ın hayatında Almanya'da geçirdiği yıllar da önemli bir yer tutuyor. Bu dönemde karşısına çıkan Leyla, onun için unutulmayacak bir aşka dönüşüyor. Bu ilişki aynı zamanda Kenan'ın koruyucu ve fedakâr tarafını da ortaya çıkaracak.
Bir tarafta hayatı boyunca bağlı kaldığı ailesi ve taşıdığı sorumluluklar, diğer tarafta Leyla'ya duyduğu büyük aşk bulunuyor. Kenan'ın hayatındaki bu iki güçlü bağ, onu önümüzdeki bölümlerde önemli kararların eşiğine getirecek.
İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı "Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında başlıyor.