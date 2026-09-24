CANLI İZLE: Güneşin Doğduğu Yer 2. Bölüm
atv'nin ekranlarında her perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer'de heyecan dorukta.
Dizinin yapımcılığını TİMSBİ Productions üstlenirken, projenin başında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar bulunuyor. Senaryo Yıldız Tunç imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor.
KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?
Dizinin oyuncu kadrosu da geniş bir isim listesinden oluşuyor. Kenan karakterini Burak Özçivit canlandırırken, Celadet rolünde Sibel Taşçıoğlu, Ceyhun rolünde Görkem Sevindik yer alıyor. Kadroda ayrıca Leyla karakteriyle Beyza Gümülcine, Hanzade karakteriyle Hilal Anay, İhsan karakteriyle Muharrem Türkseven bulunuyor.
Gül'ü Bahar Süer, Munise'yi Nazlıcan Demir, Suzi'yi Çağıl Aydıner canlandırıyor. Zeki karakterinde İlker Yavuz Aksakal, Medet karakterinde Kenan Civiniz, Ahsen karakterinde ise Sahra Gümüş yer alıyor.
Kadronun geri kalanında Cezmi rolünde Meriç Özkaya, Şennur rolünde Gamze Bayraktaroğlu, Hikmet rolünde Alper Kut, Havva rolünde Ezgi Bektaş bulunuyor. Alev karakterini Yeliz Doğramacılar, Devran karakterini Devrim Yakut üstlenirken, Heybet Dede karakterine ise Ali Erkazan hayat veriyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder. İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.
Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur. Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.
Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?