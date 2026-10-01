CANLI İZLE: Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm
ATV'nin ekranlarında her perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer'de heyecan dorukta.
Dizinin yapımcılığını TİMSBİ Productions üstlenirken, projenin başında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar bulunuyor. Senaryo Yıldız Tunç imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor.
KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?
Dizinin oyuncu kadrosu da geniş bir isim listesinden oluşuyor. Kenan karakterini Burak Özçivit canlandırırken, Celadet rolünde Sibel Taşçıoğlu, Ceyhun rolünde Görkem Sevindik yer alıyor. Kadroda ayrıca Leyla karakteriyle Beyza Gümülcine, Hanzade karakteriyle Hilal Anay, İhsan karakteriyle Muharrem Türkseven bulunuyor.
Gül'ü Bahar Süer, Munise'yi Nazlıcan Demir, Suzi'yi Çağıl Aydıner canlandırıyor. Zeki karakterinde İlker Yavuz Aksakal, Medet karakterinde Kenan Civiniz, Ahsen karakterinde ise Sahra Gümüş yer alıyor.
Kadronun geri kalanında Cezmi rolünde Meriç Özkaya, Şennur rolünde Gamze Bayraktaroğlu, Hikmet rolünde Alper Kut, Havva rolünde Ezgi Bektaş bulunuyor. Alev karakterini Yeliz Doğramacılar, Devran karakterini Devrim Yakut üstlenirken, Heybet Dede karakterine ise Ali Erkazan hayat veriyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır.
Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.
Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?
Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.