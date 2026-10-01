CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı
NOW ekranlarının Most Production imzalı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.
İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz, Onur Bilge, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik ve İnci Sefa Cingöz, yeni sezonda da kadroda yer alıyor.
İkinci sezonla birlikte kadroya Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul katıldı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serhat, aylardır aradığı Yıldız’ı sonunda bulmuştur. Ancak Yıldız ona dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Serhat, geçmişi hatırlatmaya çalışırken Yıldız’ı kaybetmekten korkan Rami’nin tek çaresi, Serhat’ı ortadan kaldırmaktır.
Akif’in ağa olması, Sadullah Ağa’yla ittifakını güçlendirmiştir. Hedefleri, aşiretin ve Sultan’ın desteğiyle Akif’in iktidarını sağlamlaştırmak ve Serhat’a herkesin önünde diz çöktürmektir.
Kordağlı Konağı’nda ise başta Meryem olmak üzere herkes, Sadullah Ağa’nın Ziyan Ağa’ya emanet olarak gönderdiği kadının kim olduğunu merak ediyordur. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca Sadullah Ağa’dadır.