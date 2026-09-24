CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor
NOW ekranlarının Most Production imzalı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.
Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizi, uzun süren sezon arasını bitirerek ikinci sezonuyla yeniden ekrana dönüyor.
İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz, Onur Bilge, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik ve İnci Sefa Cingöz, yeni sezonda da kadroda yer alıyor.
HİKAYEYE ÜÇ YENİ İSİM DAHİL OLUYOR
İkinci sezonla birlikte kadroya Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul katıldı. Üç oyuncunun canlandırdığı karakterlerin hikayedeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
Yurdaer Okur, "Sadullah Ağa" karakteriyle hikayeye giriş yapıyor. Mustafa Yıldıran'ın canlandıracağı "Rami" karakterinin ise Serhat ve Yıldız'ın hikayesindeki dengeler üzerinde etkili olması bekleniyor. Ezgi Tombul, "Perihan" karakteriyle Kordağlılara beklenmedik bir giriş yapacak.
Yeni karakterlerin hikayedeki rollerine dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı.