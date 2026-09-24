CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor

NOW ekranlarının Most Production imzalı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 1

Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 2

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizi, uzun süren sezon arasını bitirerek ikinci sezonuyla yeniden ekrana dönüyor.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 3

İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz, Onur Bilge, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik ve İnci Sefa Cingöz, yeni sezonda da kadroda yer alıyor.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 4

HİKAYEYE ÜÇ YENİ İSİM DAHİL OLUYOR

İkinci sezonla birlikte kadroya Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul katıldı. Üç oyuncunun canlandırdığı karakterlerin hikayedeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 5

Yurdaer Okur, "Sadullah Ağa" karakteriyle hikayeye giriş yapıyor. Mustafa Yıldıran'ın canlandıracağı "Rami" karakterinin ise Serhat ve Yıldız'ın hikayesindeki dengeler üzerinde etkili olması bekleniyor. Ezgi Tombul, "Perihan" karakteriyle Kordağlılara beklenmedik bir giriş yapacak.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 6

Yeni karakterlerin hikayedeki rollerine dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

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CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor - Resim: 7

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI CANLI İZLE

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