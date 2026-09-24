CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bu akşam başlıyor

Yurdaer Okur, "Sadullah Ağa" karakteriyle hikayeye giriş yapıyor. Mustafa Yıldıran'ın canlandıracağı "Rami" karakterinin ise Serhat ve Yıldız'ın hikayesindeki dengeler üzerinde etkili olması bekleniyor. Ezgi Tombul, "Perihan" karakteriyle Kordağlılara beklenmedik bir giriş yapacak.