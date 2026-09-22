CANLI İZLE: Haysiyet 3. Bölüm

Tarık'ın Karlıova kardeşlerle girdiği kavga, Tarmanlarla olan gerilimi patlama noktasına taşımıştı. Ne var ki Haluk'un vereceği karşılık çok daha ağır olacaktı. Mehmet ve ailesi tam köşeye sıkıştığı sırada, Mehmet'in attığı beklenmedik adım herkesi şaşkına çevirdi. Simay bir yandan sevdiği adamı korumaya çalışırken bir yandan da ailesinin öfkesini dindirmeye uğraşıyordu. Haluk ise kızının bu seçimini kendi haysiyetine açılmış bir savaş olarak görüyor. İki aile artık karşı karşıya. Mehmet ve Simay birbirlerini seçerek kaderlerini mi değiştirecek, yoksa iki aileyi geri dönülmez bir savaşın içine mi sürükleyecek, bu sorunun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor.