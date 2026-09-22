CANLI İZLE: Haysiyet 3. Bölüm
Süreç Film imzalı "Haysiyet", yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarına geliyor.
Birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını, bu çatışmanın ortasında filizlenen imkansız bir aşkı ve haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesini konu alan dizide, Karlıova ailesinin yıllardır taşıdığı borç yükü bu kez genç çiftin evliliğini tehdit ediyor.
Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş imzasını taşıyor.
Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik'in başrollerini paylaştığı kadroda Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Mehmet'in Simay'ın peşinden gitmesi, iki ailenin hayatını değiştirecek büyük bir kararın başlangıcı olmuştu. Birbirlerini seçen Mehmet ve Simay, ailelerini karşılarına almayı göze alarak gizlice evlenmişti. Ancak çiftin mahalleye el ele dönmesi, iki aile arasındaki eski hesapları yeniden gündeme getirdi; Hülya'nın yaşadığı yıkım Cemal'in öfkesini ateşledi ve eski dostlar birer düşmana dönüştü.
Tarık'ın Karlıova kardeşlerle girdiği kavga, Tarmanlarla olan gerilimi patlama noktasına taşımıştı. Ne var ki Haluk'un vereceği karşılık çok daha ağır olacaktı. Mehmet ve ailesi tam köşeye sıkıştığı sırada, Mehmet'in attığı beklenmedik adım herkesi şaşkına çevirdi. Simay bir yandan sevdiği adamı korumaya çalışırken bir yandan da ailesinin öfkesini dindirmeye uğraşıyordu. Haluk ise kızının bu seçimini kendi haysiyetine açılmış bir savaş olarak görüyor. İki aile artık karşı karşıya. Mehmet ve Simay birbirlerini seçerek kaderlerini mi değiştirecek, yoksa iki aileyi geri dönülmez bir savaşın içine mi sürükleyecek, bu sorunun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mehmet ve Simay, iki ailenin öfkesi arasında kendi hayatlarını kurmaya çalışırken, Karlıova ailesinin yıllardır sırtında taşıdığı borç yükü genç çiftin evliliğini daha ilk gününden sınamaya başlıyor. Aile, tek güvencesi olarak gördüğü arsalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Mehmet, ailesini bu durumdan kurtarmak için yeniden çalışmaya koyulurken, Karlıovalar da varını yoğunu ortaya koyacak.
Yaşanan bu maddi darlık, Suzan'ın hırslarını gün yüzüne çıkaracak. Karısını mutlu etmeye çalışan Aziz ise kendini ailesiyle kendi arzuları arasında sıkışmış bulacak. Tufan da evliliğini sarsacak gerçeklerle yüzleşmekten kaçsa da sonunda büyük bir çıkmazın içinde bulacak kendini.
Öte yandan Haluk, kızını Mehmet'ten koparmak için gizli planlar kurarken, Tarık da Mehmet'e karşı Hülya'yı kendi tarafına çekmeye çalışacak. Tüm bu sıkıntılar arasında Simay, içinde büyüyen suçluluk duygusuyla büyük bir fedakârlıkta bulunacak. Ancak bu fedakârlık, iki ailenin yeniden karşı karşıya gelmesine yol açacak büyük bir soruna dönüşecek.
Mehmet ve Simay, tüm bu çatışmalara rağmen aşklarını koruyabileceklerine inandıkları sırada, Karlıovaları derinden sarsacak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla her şey alt üst olacak. Mehmet ve Simay bu savaştan birlikte mi çıkacak, yoksa ayrı yönlere mi savrulacak?