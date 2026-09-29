CANLI İZLE: Haysiyet 4. Bölüm

Birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını, bu çatışmanın ortasında filizlenen imkansız bir aşkı ve haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesini konu alan dizide, Karlıova ailesinin yıllardır taşıdığı borç yükü bu kez genç çiftin evliliğini tehdit ediyor.