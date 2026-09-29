CANLI İZLE: Haysiyet 4. Bölüm
Süreç Film imzalı "Haysiyet", yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarına geliyor.
Birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını, bu çatışmanın ortasında filizlenen imkansız bir aşkı ve haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesini konu alan dizide, Karlıova ailesinin yıllardır taşıdığı borç yükü bu kez genç çiftin evliliğini tehdit ediyor.
Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş imzasını taşıyor.
Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik'in başrollerini paylaştığı kadroda Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aziz’in kendi hayatını kurmak için aldığı kamyon, Karlıova ailesinde büyük bir hesaplaşmaya yol açar. Yıllardır sustuklarını babasının yüzüne söyleyen Aziz, Sadık’ın öfkeyle ağzından çıkan bedduayla yıkılır.
Nimet, bedduanın korkusuyla ailesini bir arada tutmaya çalışırken, Aziz’in kendini ispat etme çabası onu yıllardır çalmadığı bir kapıya götürür.
Baba evine dönen Simay, Mehmet’in gelip kendisini anlamasını bekler. Ancak iki ailenin de geri adım atmaya niyeti yoktur. Haluk’un borç üzerinden kurduğu baskı, Nimet’in Simay’a duyduğu öfke ve Hülya’nın yeniden yeşeren umutları, genç çiftin arasındaki mesafeyi büyütür.
Birbirlerini sevmekten vazgeçmeyen Mehmet ve Simay, sonunda kendi hayatlarını kurmak için zor bir karar verir. Tufan, yok saymaya çalıştığı büyük bir gerçekle yüzleşirken, Sadık ve Aziz, gururlarıyla birbirlerine duydukları sevgi arasında sıkışır.
Tam baba ile oğul arasındaki kırgınlığın sona ereceği düşünüldüğü anda yaşanan korkunç kaza, Karlıova ailesini yerle bir eder.