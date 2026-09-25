CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 140. Bölüm
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 140. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Kadroda Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf) ve Nurhayat Karaca (Hayat) gibi isimler yer alıyor.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşti. Ünal Holding'in borçları krize dönüşürken Ömer bazı otelleri satın alarak şirketten ayrıldı. Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etmeye çalıştı. Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçti.
Salkım'ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasını yeniden kazanması evdeki dengeleri değiştirdi. Emir ile iş birliği yapan Salkım, Fatih'le evliliğini sürdüren Başak'ı hamile bıraktı. Hamileliği ilerleyen Başak'ın aniden bayılması ailede endişeye neden oldu.
Kıvılcım ise kızı Çimen'in hayatını toparlamaya çalışırken yan eve taşınan komşusunun çıkardığı gürültü ve huzursuzlukla mücadele etti. Asil ile katıldığı prestijli etkinlik, hayatında yeni bir karşılaşmanın kapısını araladı.
140. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Başak, doktor kontrolünde hayatını altüst eden bir haber alır. Kendi hayatıyla bebeğinin hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalan Başak, yaşadığı bu büyük sırrı Fatih'ten gizlemeye karar verir.
Fatih'in şirketinde yaşanan bilgi sızıntısının arkasındaki isim de ortaya çıkar. Yusuf'un Asude ve Asil'e aktardığı bilgiler, Ünal ailesini finansal çöküşün eşiğine getirir. Abdullah ise yaşananlardan Ömer'i sorumlu tutar.
Hilal ile ilişkisini ilerleten Ömer'in rahat tavırları Kıvılcım'ı giderek huzursuz eder. Ömer ve Hilal, ilişkilerini aile boyutuna taşımaya karar verir. Sürpriz bir akşam yemeğinde yaşanacaklar ise Kıvılcım ve Ömer'i beklemedikleri büyük bir şokla karşı karşıya bırakacaktır.
Emir'in baskısıyla geri adım atan Buğra, Elif'i istemeye karar verir. Ancak evlilik hazırlıkları Salkım'ı endişelendirir. Elif'in evlenerek bir an önce evden ayrılmasını isteyen Salkım, oğlunu evlendirmek için başka bir gelin arayışına girer.