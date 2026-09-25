CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 140. Bölüm

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşti. Ünal Holding'in borçları krize dönüşürken Ömer bazı otelleri satın alarak şirketten ayrıldı. Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etmeye çalıştı. Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçti.