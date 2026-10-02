CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 141. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Kadroda Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf) ve Nurhayat Karaca (Hayat) gibi isimler yer alıyor.
141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yayınlanan tanıtımda Abdullah’ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude’nin “Bir evlilik felaketiniz oldu” sözleri merak uyandırıyor.
Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah’ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor.
Kıvılcım, Ömer’in şirketten ayrılmasını “Batan gemiyi terk ediyor” sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor.
Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım’ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.