CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 141. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 2

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Kadroda Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf) ve Nurhayat Karaca (Hayat) gibi isimler yer alıyor.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 3

141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Abdullah’ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude’nin “Bir evlilik felaketiniz oldu” sözleri merak uyandırıyor.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 4

Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah’ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 5

Kıvılcım, Ömer’in şirketten ayrılmasını “Batan gemiyi terk ediyor” sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 6

Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım’ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.

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CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm - Resim: 7

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

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