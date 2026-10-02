CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti 141. Bölüm

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Kadroda Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf) ve Nurhayat Karaca (Hayat) gibi isimler yer alıyor.