CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen yeni bölümü için tarih belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Kadroda Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf) ve Nurhayat Karaca (Hayat) gibi isimler yer alıyor.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Dizinin sezon finali bölümünde hikâye, Elif'e gelen bir zarfın Abdullah'ın eline geçmesiyle kırılma noktasına ulaşmıştı. Abdullah, zarfın içeriğini öğrenmek için Elif'le yüzleşmiş, ancak Elif durumu çeşitli yalanlarla kapatmayı başarmıştı.
Meseleden haberdar olan Nilay ise konunun peşini bırakmaya hiç niyetli değildi. Nilay biraz araştırınca olup biteni tüm detaylarıyla öğrenecek, Elif'e yardım elini uzatmak istediğinde ise beklemediği sert bir tepkiyle karşılaşacak.
Öte yandan Ömer'in kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen çocukları ve annesi için ayakta kalmaya çalışıyor.
Başak ve Fatih cephesinde ise yeni bir hayatın kapıları aralanıyor; çift ev aramaya başlıyor, beğendikleri bir yeri bulup kısa süre içinde taşınmak için harekete geçiyor.
Kastamonu'ya gitmeden önce İlhami ve Nursema için Salkım bir veda yemeği hazırlıyor. Herkesin davetli olduğu bu geceye ise Elif ile Nilay arasındaki kapışma damgasını vuruyor. Aralarındaki gerilim giderek büyüyerek herkesi içine çeken büyük bir fırtınaya dönüşüyor.