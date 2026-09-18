CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti

Kastamonu'ya gitmeden önce İlhami ve Nursema için Salkım bir veda yemeği hazırlıyor. Herkesin davetli olduğu bu geceye ise Elif ile Nilay arasındaki kapışma damgasını vuruyor. Aralarındaki gerilim giderek büyüyerek herkesi içine çeken büyük bir fırtınaya dönüşüyor.