CANLI İZLE: Mercan Köşk 3. Bölüm
Mercan Köşk, yeni bölümüyle bu hafta sonu yeniden ekranlara geliyor. Asil'in peşindeki Cemre bu kez Esved'le doğrudan yüzleşirken, Toprak'ın mezarına dair atılan adım iki aile arasında geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmayı başlatıyor.
Mercan Köşk Yapım imzası taşıyan ve FARO ile Sinehane ortak yapımı olan dizi, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı ile izleyici karşısına çıkıyor.
Dizide Kubilay Aka Aras'ı, Hafsanur Sancaktutan Cemre'yi, Bertan Asllani Toprak'ı, Mehmet Özgür Esved'i, Zeyno Eracar Behiye'yi, Ulviye Karaca Hafsa'yı, Tülin Özen Suna'yı, Halil Babür Selçuk'u, Haki Biçici Rıza'yı, Can Bartu Aslan Mert'i, Zehra Kelleci Gülcan'ı, Merve Şeyma Zengin Eslem'i, Selin Köseoğlu Hülya'yı, Berna Cındıl Defne'yi, Mehmet Avcı Cahit'i, Engin Yüksel Seyit'i ve Taha Baran Özbek de Poyraz karakterini canlandırıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yeni bölümde Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelecek. Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved ise gerçeğin peşine düşecek.
Aras'ın önünde ise iki cephe birden var: Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek zorunda kalacak.
Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi de bu bölümde aralanmaya başlıyor. Bununla birlikte Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi, Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruk noktasına taşıyor.
Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.