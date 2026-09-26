CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm
Mercan Köşk, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor.
Mercan Köşk Yapım imzası taşıyan ve FARO ile Sinehane ortak yapımı olan dizi, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı ile izleyici karşısına çıkıyor.
Dizide Kubilay Aka Aras'ı, Hafsanur Sancaktutan Cemre'yi, Bertan Asllani Toprak'ı, Mehmet Özgür Esved'i, Zeyno Eracar Behiye'yi, Ulviye Karaca Hafsa'yı, Tülin Özen Suna'yı, Halil Babür Selçuk'u, Haki Biçici Rıza'yı, Can Bartu Aslan Mert'i, Zehra Kelleci Gülcan'ı, Merve Şeyma Zengin Eslem'i, Selin Köseoğlu Hülya'yı, Berna Cındıl Defne'yi, Mehmet Avcı Cahit'i, Engin Yüksel Seyit'i ve Taha Baran Özbek de Poyraz karakterini canlandırıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider.
Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.
Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.
Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.
Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.