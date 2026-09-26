CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm

Mercan Köşk, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mercan Köşk Yapım imzası taşıyan ve FARO ile Sinehane ortak yapımı olan dizi, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı ile izleyici karşısına çıkıyor.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 2

Dizide Kubilay Aka Aras'ı, Hafsanur Sancaktutan Cemre'yi, Bertan Asllani Toprak'ı, Mehmet Özgür Esved'i, Zeyno Eracar Behiye'yi, Ulviye Karaca Hafsa'yı, Tülin Özen Suna'yı, Halil Babür Selçuk'u, Haki Biçici Rıza'yı, Can Bartu Aslan Mert'i, Zehra Kelleci Gülcan'ı, Merve Şeyma Zengin Eslem'i, Selin Köseoğlu Hülya'yı, Berna Cındıl Defne'yi, Mehmet Avcı Cahit'i, Engin Yüksel Seyit'i ve Taha Baran Özbek de Poyraz karakterini canlandırıyor.

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 4

Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 5

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 6

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 7

Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

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CANLI İZLE: Mercan Köşk 4. Bölüm - Resim: 8

MERCAN KÖŞK CANLI İZLE

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