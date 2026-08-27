CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 11. bölüm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne ve Kadir arasındaki duygusal gerilimin ve gizemli yakınlaşmaların iyice tırmandığı yeni bölümde, mahallede yaşanan renkli ve sürpriz jestler tebessüm dolu anlara sahne oluyor. Gözlerden uzak bir dağ evinde baş başa kalan Defne ve Kadir, paylaştıkları samimi anlarla birbirlerine daha da yakınlaşıyor. Ancak tam romantizmin büyüsüne kapılmışken, tanıtımın finalinde Kadir’in aniden bayılması tüm dengeleri altüst ediyor. Şok etkisi yaratan bu olayla birlikte yaşanacaklar büyük bir merak konusu haline geliyor.