CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 11. bölüm
Show TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Muhtemel Aşk" dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Yonca Şahinbaş (Selma), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi isimler yer alıyor.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?
Muhtemel Aşk’ın 10. Bölümünde; Hafızası yerine gelen Defne, Kadir’le yüzleşebilmek için son bir hamle yapar. Daha önce defalarca konuşmayı deneyip bir sonuç alamayan ve ayrılırlarsa bu hesaplaşmanın asla gerçekleşmeyeceğini bilen Defne, gerçeği gizleyip "aşık eş" rolünü oynamaya devam eder. Amacı Kadir’i kendi evinde köşeye sıkıştırmaktır; ancak intikam arzusuyla hareket ettiğini sanırken aslında kendini kandırmakta, Kadir’den kopamadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçmaktadır.
Mine, Suzi ve Oğuz’un da Emindağlara taşınmasıyla Selma krizin eşiğine gelirken, Levent’in kemancılar eşliğinde Mine’ye yapacağı evlilik teklifi ortalığı karıştırır. Kadir, her şeyden habersiz Defne’nin her isteğine boyun eğerken; Defne’nin ortaya attığı imkansız "nikah tazeleme" şartları evde fırtınalar koparır. Defne’nin kurduğu bu oyun Kadir’i gerçeği itiraf etmeye zorlarken, kendisini de kaçındığı kendi kalbiyle yüzleştirebilecek midir?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Defne ve Kadir arasındaki duygusal gerilimin ve gizemli yakınlaşmaların iyice tırmandığı yeni bölümde, mahallede yaşanan renkli ve sürpriz jestler tebessüm dolu anlara sahne oluyor. Gözlerden uzak bir dağ evinde baş başa kalan Defne ve Kadir, paylaştıkları samimi anlarla birbirlerine daha da yakınlaşıyor. Ancak tam romantizmin büyüsüne kapılmışken, tanıtımın finalinde Kadir’in aniden bayılması tüm dengeleri altüst ediyor. Şok etkisi yaratan bu olayla birlikte yaşanacaklar büyük bir merak konusu haline geliyor.