CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 14. Bölüm
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünde Kadir ile Defne, hiç beklemedikleri bir evliliğin içinde buluyor. Ali'yi korumak amacıyla başlayan bu birliktelik, ikilinin bastırdığı duygularla birlikte yeni bir krize dönüşüyor.
Kariyerinde kendi emeğiyle yükselen, annesinden aldığı terbiyeyle hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuş olan Defne, 30'lu yaşlarının ortasında bambaşka bir gerçekle yüzleşir: Aslında hem çok yorgun hem de bir o kadar yalnızdır. Hayatında belki de ilk kez gerçek anlamda aşık olma vakti gelmiştir. Fakat önüne çıkan iki farklı erkek, kurduğu düzeni temelinden sarsacaktır. Kadir'in doğrudan ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın dengeleri değiştiren oyunları arasında sıkışan Defne için hayat artık eskisi gibi akmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar ve meydan okumalarla örülü bu hikâyede, kaçtıkça büyüyen bir çekim izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Show TV'de yayınlanan ve yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryo Ayşe Üner Kutlu imzası taşıyor. Kadroda ise Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kadir'in evlilik teklifini geri çevirmesi Defne için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Bu reddedilişin ardından Defne, Kadir'in kendisini artık tamamen unuttuğuna inanmaya başlar. Ne var ki Ali'nin geleceği tehlikeye girdiğinde durum bir anda değişir; Kadir, tüm dengeleri altüst edecek bir karar alır ve ikili kendilerini hiç ummadıkları bir evliliğin ortasında bulur.
Bu birliktelik yalnızca resmi bir düzenlemeden ibaret olmayacak. Ali'yi koruyabilmeleri için Kadir ile Defne'nin aynı çatı altında yaşaması da gerekecek. Kuruma karşı gerçek bir çift oldukları izlenimini vermeye çalışan ikili, bu süreçte birbirlerine karşı bastıramadıkları duygularla da mücadele eder. Bastırılan bu duygular, ilerleyen bölümlerde işleri daha da karmaşık hale getirecek.
Tam bu gelişmelerin yaşandığı sırada, Özlem'in Tolga'yla ilgili aylardır sakladığı sır da gün yüzüne çıkar. Oğuz gerçeği öğrendiğinde, bu sır artık gizli kalamaz. Ali'yi kurtarmak amacıyla başlayan evlilik, Kadir ile Defne'nin hayatını yeniden altüst ederken saklı kalan gerçeklerin ortaya dökülmesiyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.