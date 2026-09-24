CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 15. Bölüm
Muhtemel Aşk bu akşam 20.00'da Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Kariyerinde kendi emeğiyle yükselen, annesinden aldığı terbiyeyle hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuş olan Defne, 30'lu yaşlarının ortasında bambaşka bir gerçekle yüzleşir: Aslında hem çok yorgun hem de bir o kadar yalnızdır. Hayatında belki de ilk kez gerçek anlamda aşık olma vakti gelmiştir. Fakat önüne çıkan iki farklı erkek, kurduğu düzeni temelinden sarsacaktır. Kadir'in doğrudan ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın dengeleri değiştiren oyunları arasında sıkışan Defne için hayat artık eskisi gibi akmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar ve meydan okumalarla örülü bu hikâyede, kaçtıkça büyüyen bir çekim izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Show TV'de yayınlanan ve yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryo Ayşe Üner Kutlu imzası taşıyor. Kadroda ise Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Muhtemel Aşk'ın 15. Bölümünde; Kadir ve Defne, Ali’yi koruyabilmek için aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, aralarındaki gerilim giderek büyür.
Doktor Tamer’in Defne’nin hayatında olması Kadir’in kıskançlığını açığa çıkarırken, Güliz’in ikinci değerlendirmesi ikilinin kurduğu göstermelik evliliği daha da zor bir sınava sokar. Öte yandan Tolga, Ali’nin geçmişine dair beklenmedik bir iz bulur ve Kader’in peşine düşer.
Özlem’in sakladığı gerçek ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. DMY’nin altıncı yıl kutlamasında Kadir ile Defne arasında yaşanacak yüzleşme, ikisinin de bastırdığı duyguları yeniden açığa çıkarırken, gecenin sonunda Ali’nin başına gelecek olan beklenmedik olay herkesin hayatını bir anda değiştirecektir.