CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 16. Bölüm
Muhtemel Aşk bu akşam 20.00'da Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Kariyerinde kendi emeğiyle yükselen, annesinden aldığı terbiyeyle hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuş olan Defne, 30'lu yaşlarının ortasında bambaşka bir gerçekle yüzleşir: Aslında hem çok yorgun hem de bir o kadar yalnızdır. Hayatında belki de ilk kez gerçek anlamda aşık olma vakti gelmiştir. Fakat önüne çıkan iki farklı erkek, kurduğu düzeni temelinden sarsacaktır. Kadir'in doğrudan ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın dengeleri değiştiren oyunları arasında sıkışan Defne için hayat artık eskisi gibi akmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar ve meydan okumalarla örülü bu hikâyede, kaçtıkça büyüyen bir çekim izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Show TV'de yayınlanan ve yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryo Ayşe Üner Kutlu imzası taşıyor. Kadroda ise Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir’in yaşattıklarını unutamayarak onu evinden kovuyor. Ancak Defne’den vazgeçmeyen Kadir, bu kez bahçesine kurduğu iglo ile karşısına çıkıyor.
Defne’nin evin satıldığını öğrenmesiyle şaşkınlığı doruğa çıkarken, geçmişten gelen bağlar ve beklenmedik yüzleşmeler ikili arasındaki duygusal gerilimi daha da tırmandırıyor.
Kadir’in “Benim en büyük zaafım sensin” sözleriyle duyguların yoğunluğu artarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.