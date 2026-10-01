CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 16. Bölüm

Kariyerinde kendi emeğiyle yükselen, annesinden aldığı terbiyeyle hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuş olan Defne, 30'lu yaşlarının ortasında bambaşka bir gerçekle yüzleşir: Aslında hem çok yorgun hem de bir o kadar yalnızdır. Hayatında belki de ilk kez gerçek anlamda aşık olma vakti gelmiştir. Fakat önüne çıkan iki farklı erkek, kurduğu düzeni temelinden sarsacaktır. Kadir'in doğrudan ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın dengeleri değiştiren oyunları arasında sıkışan Defne için hayat artık eskisi gibi akmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar ve meydan okumalarla örülü bu hikâyede, kaçtıkça büyüyen bir çekim izleyiciyi ekrana kilitliyor.