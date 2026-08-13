CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 9. bölüm

Ortaya çıkan bu durum karşısında Tolga adeta deliye dönüyor ve Defne’ye gerçekleri söylemek için çeşitli çareler aramaya başlıyor. Kadir ise bir yandan Defne’nin yanında durmaya çabalarken bir yandan da bu beklenmedik "evlilik" durumunu nasıl yöneteceğini bilemiyor. Defne’nin eve gelişi ve Selma’nın karşı çıkışlarıyla birlikte evdeki herkes diken üstünde bu oyuna dahil olmak zorunda kalıyor. Sürece Leyla’nın da ortaya çıkmasıyla işler daha karmaşık bir hal alıyor. Defne ile Kadir’in yaşadıkları bu tuhaf "evlilik" oyunu, ikisini hiç beklemedikleri bir yakınlaşmanın içine sürüklerken, hafızanın geri dönmesiyle birlikte bütün dengelerin bir kez daha değişmesi bekleniyor.