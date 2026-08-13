CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 9. bölüm
Show TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam saat 20.00'de dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçirdiği kaza sonucu hafızasını kaybeden Defne'nin Kadir'i eşi zannetmesiyle başlayan mecburi evlilik oyunu, dizideki tüm dengeleri altüst edecek.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Muhtemel Aşk" dizisinin yeni bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Yonca Şahinbaş (Selma), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi isimler yer alıyor.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?
Dizinin sekizinci bölümünde, basına sızdırılan fotoğrafın arkasındaki ismin Defne olduğunu öğrenen Tolga büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aynı saatlerde Kadir'in Defne'yi Tolga'nın evinde görmesi ve olayları tamamen yanlış anlaması, ikili arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi.
Gerçeği anlatmak için çırpınan Defne, sevdiği adamı her geçen dakika biraz daha kaybettiğini hissetti. Temel atma töreni öncesinde kurulan yeni oyunlar ve arka arkaya gelen beklenmedik hamleler mevcut dengeleri tümüyle bozdu. Sırların ve yanlış anlaşılmaların peş peşe yaşandığı bölümün finalinde meydana gelen sarsıcı gelişme, Defne ile Kadir'in hikayesini bambaşka bir yöne sürükledi.
Bu akşam yayınlanacak dokuzuncu bölümde ise Defne ve Kadir'in içine sürüklendiği evlilik oyunu tüm dengeleri değiştirecek. Geçirdiği kazanın ardından gözlerini açan Defne, hafızasının bir kısmını kaybederek Kadir’i kocası sanmaya başlıyor. Doktorun, hafızanın birkaç gün içinde geri geleceğini belirterek kimsenin Defne’ye yeni bir şok yaşatmaması gerektiği yönündeki uyarısı üzerine mecburi bir oyun başlıyor. Kendini Kadir’in eşi sanan Defne, Kadir’in evine gidiyor ve bu iyileşme sürecinde orada kalmaya karar veriyor.
Ortaya çıkan bu durum karşısında Tolga adeta deliye dönüyor ve Defne’ye gerçekleri söylemek için çeşitli çareler aramaya başlıyor. Kadir ise bir yandan Defne’nin yanında durmaya çabalarken bir yandan da bu beklenmedik "evlilik" durumunu nasıl yöneteceğini bilemiyor. Defne’nin eve gelişi ve Selma’nın karşı çıkışlarıyla birlikte evdeki herkes diken üstünde bu oyuna dahil olmak zorunda kalıyor. Sürece Leyla’nın da ortaya çıkmasıyla işler daha karmaşık bir hal alıyor. Defne ile Kadir’in yaşadıkları bu tuhaf "evlilik" oyunu, ikisini hiç beklemedikleri bir yakınlaşmanın içine sürüklerken, hafızanın geri dönmesiyle birlikte bütün dengelerin bir kez daha değişmesi bekleniyor.