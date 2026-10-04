CANLI İZLE: Ömür Usta 2. Bölüm

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra evin bütün yükünü tek başına sırtlanan Ömür’ün yaşam mücadelesini anlatıyor. Erkek işi olarak görülen oto tamirciliğini meslek edinen Ömür, sanayide gece gündüz çalışarak üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte ailesini ayakta tutmaya çalışıyor.

Ömür’ün en büyük amacı çocuklarının kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmesi. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete’nin yoksulluktan kurtulma arzusu, yıllardır çocukları için mücadele eden Ömür’ün hayatını altüst ediyor.