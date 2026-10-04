CANLI İZLE: Ömür Usta 2. Bölüm
Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin başrollerini paylaştığı Ömür Usta, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
NOW ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ömür Usta, 2. bölümüyle 4 Ekim Pazar günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Diziyi yayın saatinde NOW’ın televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi canlı yayın platformu üzerinden de takip etmek mümkün.
ÖMÜR USTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mete’nin İpek ve ailesine kurduğu yalanlarla dolu hayatın ortasında oğluyla karşılaşan Ömür, hayatını adadığı evladının kendisinden utandığını fark ettiğinde büyük bir yıkım yaşayacak.
Mete’nin yoksulluktan kurtulma hırsı ve annesine söylediği ağır sözler, anne ile oğul arasındaki uçurumu daha da derinleştirecek. Ancak Mete geri adım atmak yerine İpek’i kaybetmemek için söylediği yalanları büyütmeyi seçecek.
Ömür ise oğlunun yarattığı hayal kırıklığıyla mücadele ederken diğer çocuklarının sakladığı gerçeklerle de sınanacak. Cüneyt yeniden kumara sürüklenmenin eşiğine gelirken Nazlı, yaşadığı hayal kırıklığının yanı sıra kimseye anlatamadığı ağır bir gerçekle tek başına mücadele edecek.
Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra yeniden kesişen yolları Nevra’nın huzursuzluğunu artıracak. Ömür ile Tunç’un geçmişten gelen yakınlığına öfkelenen Nevra, aynı zamanda Mete’nin anlattığı kusursuz hayattan şüphelenmeye başlayacak ve gerçeğin peşine düşecek.
Yıldız, Mete’nin kurduğu oyunun başarıya ulaştığını düşünürken Nevra’nın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri değiştirecek. Ömür ise yeni bölümde bir annenin karşılaşabileceği en ağır gerçeklerden biriyle yüzleşmek zorunda kalacak.
ÖMÜR USTA KONUSU NE?
Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra evin bütün yükünü tek başına sırtlanan Ömür’ün yaşam mücadelesini anlatıyor. Erkek işi olarak görülen oto tamirciliğini meslek edinen Ömür, sanayide gece gündüz çalışarak üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte ailesini ayakta tutmaya çalışıyor.
Ömür’ün en büyük amacı çocuklarının kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmesi. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete’nin yoksulluktan kurtulma arzusu, yıllardır çocukları için mücadele eden Ömür’ün hayatını altüst ediyor.
Büyüdüğü mahalleden ve ailesinin ekonomik koşullarından utanan Mete, varlıklı bir ailenin kızı İpek’e âşık oluyor. Gerçek kimliğini ve ailesinin yaşam koşullarını saklayan Mete, birbirinden tamamen farklı iki dünyanın arasında kalıyor.
Ailenin sorunları bununla da sınırlı kalmıyor. Büyük oğlu Cüneyt’in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı’nın tek başına yüzleştiği acı gerçekler Ömür’ün mücadelesini daha da zorlaştırıyor.
Hikâyenin diğer tarafında ise İpek’in güçlü ve zengin babası Tunç yer alıyor. Ömür ile Tunç’un yıllar sonra beklenmedik şekilde karşılaşması, yoksul bir mahalle ile lüks içindeki hayatı aynı hikâyede buluşturuyor. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz görüntüsünü ve sosyetedeki saygınlığını korumaya çalışan Nevra’nın planlarını da altüst ediyor.
ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Ömür Usta’nın oyuncu kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler, Zerrin Sümer, Cemre Arda, Asilhan Kurşun, Mert Carim, Aydan Kaya, Melis Girşen ve Aybars Çalışkan yer alıyor.
Dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alırken yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Yapımını ise Ay Yapım üstleniyor.
ÖMÜR USTA HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Ömür Usta, Brezilya’nın sevilen telenovelalarından Fina Estampa’nın Türkiye uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Orijinal yapıttaki güçlü kadın karakterin hikâyesi Türkiye’nin sanayi sitelerine taşınarak yerli izleyiciye göre yeniden yorumlanıyor.