CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm
Show TV ekranlarında her çarşamba saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş'te heyecan dorukta.
Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan Sevdan Bir Ateş, her çarşamba saat 20.00'de Show TV'de ekrana geliyor.
DİZİNİN KONUSU
Mirza ve Leyla'nın düğünü, nikaha birkaç saat kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalmıştı. Aradan geçen yedi yıl boyunca Leyla'dan hiç haber alınamadı. Mirza'nın hayatını yeniden kurmaya karar verdiği ve Destan'la evlenmek üzere olduğu gün ise her şey değişti; yedi aylık yeğeni Kerem, insan kaçakçılığı yapan öz babası tarafından kaçırıldı.
Bunun üzerine Mirza, hem yeğenini hem de onu kaçıran eniştesini bulmak için Halep'e gitti. Ancak Halep, Mirza'ya sadece Kerem'i değil, yedi senedir onu acılar içinde bırakan Leyla'yı da geri verecekti. Leyla ve 6 yaşındaki Hüma'yı Suriye'den kaçırmak için zorlu bir maceraya giren Mirza'yı, Kapadokya'da bu kez kendi ailesine karşı vereceği çetin bir mücadele bekliyor.
KADRODA KİMLER VAR
Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar'ın (Leyla) yanı sıra Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.
Dizinin yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstlenirken, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.
İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Mirza, düğününe birkaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep'e gitmişti. Halep'te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberdar olmadığı altı yaşındaki kızı Hüma, tam yedi yıldır Mirza'nın onları bulup evlerine dönmelerini bekliyordu. Kerem'in peşine düşen Mirza'nın yolu, Leyla'yı kaçırıp onunla evlenen Nasim'in dükkanına kadar uzanmıştı.
Ne var ki Leyla, orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza'ya duyuramamış, Halep'ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna girişmişti. Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye'ye kaçırmayı kabul etmişti. Ancak buluşmak üzere sözleştikleri tren istasyonu, büyük bir karşılaşmaya ve Leyla'nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebeydi.
2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tren istasyonunda Leyla ve Hüma'yı bırakamayan Mirza, onlarla birlikte yola çıkıyor. Ancak kafası oldukça karışık. Yıllardır hem ölesiye sevdiği hem de nefret ettiği Leyla'ya ve Nasim'in kızı sandığı Hüma'ya karşı ne yapacağını bilemiyor. Leyla'nın tek hedefi ise bir an önce sınırın ötesine geçmek. Geride bir yangının ortasında iki kişiyi bırakan Leyla'yı polis aramaktadır. Yaşanan yüzleşmede Leyla, gerçekleri Türkiye'ye döndükten sonra anlatacağını söyleyerek zaman istiyor.
Mirza'nın ise zamanı yok, çünkü o gün evlenecek. Kapadokya'da da gerilim doruğa ulaşmış durumda; düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulduğunu ve döneceğini söylemiş olsa da, Vuslat, Destan ve Macide'nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza, o günden sonra hepsinin kaderini değiştirecek büyük bir karar verecek. Ancak kendisi henüz bilmiyor: bu kaderi asıl değiştirecek kişi Leyla olacak.